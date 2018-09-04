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«Волга» сгорела в центре Калуги

04.09.2018 12:23 0 455
«Волга» сгорела в центре Калуги

Волга загорелась в Калуге в центре города на улице Мичурина утром во вторник, 4 сентября.

Автомобиль потушили 4 спасателя и одна спецмашина, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Но в машине, судя по фото, выгорело практически полностью все, что могло.

В результате пожара никто не пострадал.

Подробности ЧП по ссылке

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