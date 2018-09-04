«Волга» сгорела в центре Калуги

04.09.2018 12:23 455

Волга загорелась в Калуге в центре города на улице Мичурина утром во вторник, 4 сентября.

Автомобиль потушили 4 спасателя и одна спецмашина, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Но в машине, судя по фото, выгорело практически полностью все, что могло.

В результате пожара никто не пострадал.