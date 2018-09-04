Мошенники получили деньги, а шины не отдали

04.09.2018 11:18 559

Калужский автовладелец пытался через Интернет купить комплект шин. Он выбрал сайт, на котором цена резины была ниже рыночной и перечислил продавцам 10 200 рублей.

В срок посылка с заказанными шинами не пришла. Калужанин попытался связаться с продавцами, но сайт оказался заблокированным, сообщает пресс-служа областного УМВД.

Мошенников ищут полицейские и призывают не оплачивать покупки заранее.