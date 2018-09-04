Водитель легковушки не пропустил микроавтобус в Обнинске

04.09.2018 09:55 441

Водитель легковушки решил развернуться налево и не пропустил «Фиат», ехавший по дороге прямо, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с легковой машиной «Хендай» в Обнинске в понедельник, 3 сентября.

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