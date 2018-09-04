Грозовой фронт идет на Калугу

В ближайшие несколько часов в Калужской области ожидается гроза, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
Непогода накроет не весь регион, дождь пройдет местами. При этом при грозе ветер будет усиливаться до 12-17 м/с.
Неблагоприятные условия по прогнозу продлятся как минимум до среды.
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