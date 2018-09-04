Должник показал приставам машину и ее арестовали

04.09.2018 08:00 768

Задолжавший по кредиту50 тысяч рублей житель области подъехал к дому на своей машине в тот момент, когда к нему пришли приставы. Прятать авто от сотрудников мужчина не пытался. В беседе со служителями закона мужчина заявил, что долг выплачивать он не собирался.

Судебные приставы арестовали принадлежащую ему машину одной из популярных отечественных марок, сообщила пресс-служба ведомства.

Через неделю должник, чтобы не остаться без авто, приехал в управление и полностью оплатил и кредит, и исполнительный сбор.