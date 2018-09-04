Темные грязные обнинские подвалы не готовы к зиме

04.09.2018 07:00 407

Нарушения были найдены при проверке готовности обнинских домов в к зиме.

Управляющая организация ООО «ЖКУ» пользовалась трубами для горячей воды и отопления с частично разрушенной теплоизоляцией, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В некоторых подвалах не было освещения, зато был мусор.

По требованию прокуратуры управляющая компания привела все в порядок.