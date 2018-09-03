Вредных насекомых обнаружили в Бабынинских теплицах

03.09.2018 21:00 270

Западный калифорнийский цветочный трипс попался в феромонные ловушки в теплицах ООО «Роща» в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба регионального россельхознадора.

В тепличных условиях вредитель может давать потомство до 8 раз в год. Соответственно узнать о его присутствия нужно как можно раньше, чтобы начать эффективную борьбу. Зараженные растения ликвидируются вместе с насекомыми, землю могут промораживать, обеззараживать, прокаливать.