Вредных насекомых обнаружили в Бабынинских теплицах

Западный калифорнийский цветочный трипс попался в феромонные ловушки в теплицах ООО «Роща» в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба регионального россельхознадора.
В тепличных условиях вредитель может давать потомство до 8 раз в год. Соответственно узнать о его присутствия нужно как можно раньше, чтобы начать эффективную борьбу. Зараженные растения ликвидируются вместе с насекомыми, землю могут промораживать, обеззараживать, прокаливать.
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