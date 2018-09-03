Приставы арестовали у должника даже мебель

03.09.2018 16:11 912

Житель Тарусы задолжал одному из банков порядка 51 тысячи рублей.

Судебные приставы арестовали его имущество, чтобы затем продать для погашения долгов, сообщила пресс-служба ведомства. В список попала не только бытовая техника и электроника, но даже находившаяся в доме мебель.

В результате после визита приставов мужчина самостоятельно пришел в отдел. Чтобы не остаться без имущества он полностью погасил кредитный долг и исполнительный сбор в 3,5 тысячи рублей.