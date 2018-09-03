Пешехода на приподнятом переходе сбили в Обнинске

03.09.2018 15:56 638

Автомобиль «Ауди» сбил пешехода в Обнинске на улице Ленина в понедельник, 3 сентября.

ДТП произошло на пешеходном переходе, причем не на классической «зебре», а на специальной, приподнятой. Такие в наукограде начали устанавливать вместо «лежачих полицейских» недавно, чтобы уменьшить количество аварий.

В результате ДТП пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.