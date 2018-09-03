Пешехода на приподнятом переходе сбили в Обнинске

Автомобиль «Ауди» сбил пешехода в Обнинске на улице Ленина в понедельник, 3 сентября.
ДТП произошло на пешеходном переходе, причем не на классической «зебре», а на специальной, приподнятой. Такие в наукограде начали устанавливать вместо «лежачих полицейских» недавно, чтобы уменьшить количество аварий.
В результате ДТП пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
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