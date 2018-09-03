«Рено» выгорел в Людиново

03.09.2018 14:25 241

Автомобиль «Рено Логан» загорелся в понедельник, 3 сентября, в 11:24 в Людиново, на улице Лясоцкого.

На месте ЧП прибыли 4 спасателя и одна пожарная машина, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Несмотря на старания огнеборцев автомобиль сгорел. Судя по фото, огонь уничтожил в машине все, что мог.

В результате возгорания никто из людей не пострадал.