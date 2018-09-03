Пожилой водитель улетел с дороги на «Ниве»

03.09.2018 14:15 317

73-летний водитель на «Ниве» не справился с управлением автомобилем и вылетел с дороги.

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, 8:45 утра в деревне Малая Песочня на Центральной улице, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Водителя доставили в больницу с открытым переломом ноги и сотрясением головного мозга.