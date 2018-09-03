Убийца месяц хранил тела жертв на балконе

03.09.2018 14:00 695

Жителя Обнинска приговорили к 15 годам колонии строго режима за убийство гражданской жены и ее дочери, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале этого года мужчина не нашел в кармане накопленные 50 тысяч и обвинил в воровстве 35-летнюю падчерицу. Они поругались и обнинец ударил женщину несколько раз молотком по голове, убив ее.

Мать погибшей начала кричать и ругаться, тогда убийца схватил нож, несколько раз ударил ее им, в том числе отрубив палец. Добил женщину Обнинец ударами молотка по голове.

После преступления мужчина обмотал тела подручными вещами и положил на балконе. Но через месяц нервы преступника не выдержали, и он явился в полицию с явкой с повинной.