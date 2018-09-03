Калужанка дважды стала лучшей по гребле на байдарках и каноэ

03.09.2018 11:22 351

Воспитанница калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Анастасия Федорова взяла сразу две золотые медали на всероссийских соревнованиях.

Девушка стала первой в дистанции на 500 м и на 1000 м.

Всероссийские состязания по гребле на байдарках и каноэ проходили в Казани 23-29 августа, сообщили за заседании в правительстве области. В соревнованиях участвовали представители 31 субъекта.