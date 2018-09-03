4 000 литров подозрительного автомасла изъяли полицейские

03.09.2018 08:25 856

Полицейские во время проверки на оптово-розничном складе в Обнинске изъяли потенциально контрафактное автомасло.

4000 литров смазочного материала продавались под марками известных брендов, но при этом на него не было ни сопроводительных документов, ни товарно-транспортных накладных, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Контрафактность автомасла покажет экспертиза.



