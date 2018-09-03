Подросток покопался в телефоне приятеля и украл деньги

03.09.2018 08:00 631

17-летний подросток в гостях у товарища попросил мобильный, чтобы поиграть в игры. Копаясь в телефоне, юноша наткнулся на приложение банка и с его помощью перевел себе немного денег.

Позже молодой человек не раз заходил к приятелю и переводил через приложение финансы на свой счет, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Потерпевший обнаружил кражу только после того, как во время покупки себе нового телефона денег на карте не хватило. Удивленныйэтим обстоятельством молодой человек затребовал у банка выписку с лицевого счета и обнаружил факты регулярного воровства.

Подросток успел украсть 8 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело и предъявило обвинение.