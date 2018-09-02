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Людиновские сараи горят несмотря на внимание чиновников

02.09.2018 10:49 0 162
Людиновские сараи горят несмотря на внимание чиновников

Сараи в Людиново вновь загорелись в ночь на воскресенье, 2 сентября.

Пожар вспыхнул в 01:34 на улице Семашко, сообщает главное региональное управление МЧС России. Хозпостройки потушили силами 8 пожарных. Никто во время возгорания не пострадал.

Проблему людиновских горючих сараев обсуждали в минувший понедельник, 27 августа, на планерке у губернатора региона. Местные власти заверили, что к поджогам они не причастны, и возгорания расследует полиция.

За август в Людиново подожгли порядка 20 хозпостроек.


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