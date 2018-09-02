Ограждение балкона рухнуло в Обнинске, погибли двое

02.09.2018 10:34 694

Ограждение балкона обрушилось в Обнинском общежитии в субботу, 1 сентября вечером. В момент ЧП на балконе находились трое человек, которые упали вместе с оградой.

Мужчина от полученных травм скончался на месте ЧП, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Две женщины были госпитализированы.

Позже одна из пострадавших умерла в больнице.