Загорелась беседка, сгорел дом

01.09.2018 17:20 139

В субботу, 1 сентября, ночью в деревне Стехино Жуковского района загорелась беседка.

Возгорание произошло в 4:21, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

С беседки пламя перекинулось на припаркованный рядом автомобиль и на дачный дом. Судя по фотографиям с места, сгорело все.

В результате возгорания никто не пострадал.