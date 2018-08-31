Сотрудница детского сада получила миллион за «мертвые души»

31.08.2018 18:48 1245

Должностное лицо одного из обнинских детских садов заключала фиктивные трудовые договоры с января 2011 по декабрь 2016.

Женщина за это время наняла трех людей, которые в реальности не работали в детском саду, сообщила пресс-служба областного УМВД. Зарплату за «мертвые души» получала сама мошенница. В итоге она «заработала» больше миллиона рублей.

За мошенничество в особо крупном размере женщине грозит более 10 лет.