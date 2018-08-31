Снаряд времен ВОВ нашли в Износковском районе

31.08.2018 21:00 116

Саперы обезвредили артиллерийский снаряд диаметром 105 мм в Износковском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Савино.

Саперы напоминают, что если вы нашли взрывоопасный предмет, не надо его трогать, бить, кидать в костер. Рядом со снарядами нельзя разжигать огонь. Находку следует огородить, на место вызвать саперов.