Матерей заставили поделиться жильем с детьми

Четыре жительницы Спас-Деменска после рождения второго ребенка использовали материнский капитал для покупки нового жилья.
При этом они не выделили долю в квартирах для первого и второго ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Тем самым женщины нарушили закон.
Суд после обращения прокуратуры обязал матерей выделить часть жилплощади детям.
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