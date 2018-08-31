Матерей заставили поделиться жильем с детьми

31.08.2018 18:21 587

Четыре жительницы Спас-Деменска после рождения второго ребенка использовали материнский капитал для покупки нового жилья.

При этом они не выделили долю в квартирах для первого и второго ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Тем самым женщины нарушили закон.

Суд после обращения прокуратуры обязал матерей выделить часть жилплощади детям.