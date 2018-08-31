Бомбу ищут у отделения Сбербанка

31.08.2018 17:39 785

Подозрительную сумку нашли в Калуге в пятницу, 31 августа, после обеда возле отделения Сбербанка на улице Ленина, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

- Сообщение поступило в 15:40. Людей из банка по возможности эвакуировали - сказал представитель пресс-службы.

Подозрительную сумку обследуют саперы и кинологи со специально обученными собаками.