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Мигрантов из Колонтая пытались выкупить за 200 тысяч

31.08.2018 15:39 0 265
Мигрантов из Колонтая пытались выкупить за 200 тысяч

Жителя Малоярославца задержали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Мужчина пытался заплатить 200 тысяч рублей, чтобы закрыли дело в отношении нелегальных мигрантов, которые трудились в его теплицах в Колонтае.

Деньги предприниматель передавал под контролем сотрудников ФСБ, сообщает региональный следственный комитет. В момент передачи денег предпринимателя и взяли.

Как сообщалось ранее, в теплицах в Колонтае в Малоярославце выращивали огурцы и помидоры 51 нелегалов из Узбекистана и Китая. 17 иностранцев после рейда полицейских и ФСБ суд решил выдворить из страны. За каждого нелегала предпринимателю грозит штраф от 250 до 800 тыс. рублей.


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