Две иномарки не поделили Тульскую улицу

31.08.2018 15:14 447

«Ниссан» и «Шкода» столкнулись в пятницу, 31 августа, днем на улице Тульской в Калуге.

Судя по фото с места происшествия, водитель ни одной иномарки не захотел пропускать другую. Кто должен был уступить, разбираются сотрудники ГИБДД.

В результате столкновения, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России, пострадал один человек.