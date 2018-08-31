Людиновский убийца и дебошир получил 10 лет колонии

31.08.2018 15:01 246

37-летний житель Людиново признан виновным по двум статьям: убийство и угроза убийством.

Сначала он в феврале этого года напился, поругался со знакомым, избил его и угрожал неприятеля убить.

В апреле этого же года он угрозу исполнил, правда в отношении сожительницы. Мужчина опять напился, поругался с гражданской женой и ударил ее ножом в шею. Женщина скончалась.

Убийца и дебошир приговорен к 10 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.