Колбаса в области и дорожает, и дешевеет

31.08.2018 14:43 322

За неделю в магазины федеральных сетей в Калужской области варено-копченые колбасы подорожали на 1,9%. В тоже время сырокопченые колбасы подешевели на 0,9%.

На 3,3% увеличились в регионе цены на растительное рафинированное масло, сыр подорожал на 1,9%, сообщила данные мониторинга пресс-служба правительства области.

Подешевела за неделю мороженная рыба - на 2,4%, творог - на 0,9%, морковь - на 6,2%, огурцы - на 3,1% и томаты - на 2%.