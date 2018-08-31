Инспекторы поймали пьяного водителя рядом с детским садиком

Сотрудники ГИБДД во время рейда проверяли, чтобы водители привозили детей в сад в в Балабаново в специальных креслах. Но во время проверки заметили и остановили подозрительного автолюбителя на «Шкоде».
Мужчина невнятно разговаривал, от него пахло алкоголем, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Алкотестер показал, что мужчина нетрезв.
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