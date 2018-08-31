Обнинское предприятие заставили заплатить зарплату

31.08.2018 13:54 270

АО «Прогресс-Экология» города Обнинска задолжало 217 сотрудникам предприятия зарплату общей суммой шесть миллионов рублей.

Проблема вскрылась после проверки на предприятии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. От руководителей потребовали вернуть людям заработанные деньги. В итоге работники получили свою зарплату.

На общество и директора завели административное дело о невыплате зарплаты и передали его в госинспекцию по труду.