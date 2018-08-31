Три человека погибли за день в авариях на дорогах области

31.08.2018 13:30 515

Четверг, 30 августа, стал аварийным днем в Калужской области. За день произошло 10 крупных ДТП. В них погибли 3 человека, еще 11 пострадали. В списке пострадавших и ребенок.

60 мелких аварий, в которых билось только «железо», зарегистрировано в регионе также за четверг, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы оштрафовали за сутки 6405 нарушителей правил дорожного движения, задержали 12 нетрезвых или отказавшихся от освидетельствования водителей. Наказали 61 пешехода за переход дороги в неположенном месте и не по правилам.