Пожарные не могли подъехать к спецпрудам за водой в Бабынинском районе

31.08.2018 13:06 643

В четырех муниципальных образованиях Бабынинского района были проблемы с подъездом к прудам, которые предназначены для забора воды при пожаре.

Попасть к водоемам можно было не в любое время года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Проблемы с подъездом были в Бабынино, как в самом поселке, там и в расположенном рядом селе, в селах Утешево и Муромцево.

Руководители муниципальных образований наказаны. Подъезды к прудам обустроены