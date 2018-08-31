Шестилетний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину в Воротынске

31.08.2018 12:07 1030

Ребенок в больнице в закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

В четверг, 30 октября, шестилетний ребенок оказался под колесами «Хендая» на улице Школьной в Воротынске.

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