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Калужские школы за сутки до 1 сентября взяли под охрану

31.08.2018 11:28 0 145
Калужские школы за сутки до 1 сентября взяли под охрану

Все школы, в которых в субботу, 1 сентября, пройдут торжественные линейки, взяты под круглосуточную охрану с пятницы.

Полицейские с техническими средствами и специально обученными собаками обследовали территорию и проверили, чтобы там не было взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В день знаний практически у всех школ будут дежурить сотрудники ГИБДД. Они будут помогать участникам дорожного движения.


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