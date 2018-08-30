Трасса Москва-Малоярославец-Рославль станет безопаснее

30.08.2018 21:00 170

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск завершило работы по устройству шероховатой поверхностной обработки на трех участках федеральной автомобильной автодороги на месяц раньше намеченного срока, сообщает пресс-служба ведомства.

120 километров федеральной трассы А-130 Москва – Малоярославец – Рославль, на границе с Республикой Белоруссия, станут безопаснее для водителей.

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