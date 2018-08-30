Убийцу 70-летней женщины приговорили к 14 годам

30.08.2018 16:24 344

Житель Кирова, ограбивший и убивший пенсионерку, приговорен к долгому сроку.

17 декабря 2017 в полицию поступило заявление об исчезновении 70-летней жительницы города Кирова. После осмотра дома женщины у следствия возникли сомнения в добровольном оставлении ею своего жилища. Она явно не собиралась никуда уезжать.

Следствие установило, что мужчина, который ранее устанавливал сигнализацию в доме пенсионерки, проник в дом и, дождавшись хозяйку, забил ее молотком. Похитив полмилилона рублей и другие вещи, преступник загрузил тело женщины в ее автомобиль, угнал его и бросил в лесу.

Наскоро выстроенное алиби не помогло преступнику, его вычислили и задержали. Суд вынес приговор о лишении подсудимого свободы сроком на 14 лет и 6 месяцев, сообщила пресс-служба следственного комитета.