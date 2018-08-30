Укравший миллион директор активно помогал следствию

30.08.2018 16:02 547

58-летний житель Обнинска, будучи генеральным директором компании, оказывающей посреднические услуги в продаже земли, присвоил средства от продажи четырех участков на сумму более 1 000 000 рублей.

Суд смягчился, приняв во внимание раскаяние подсудимого и добровольное возмещение ущерба по двум сделкам. Так же бывший директор активно помогал следствию расследовать хищение.

Добровольному помощнику следствия суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд взыскал с бывшего директора 700 000 рублей ущерба, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.