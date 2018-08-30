В Обнинске две иномарки не поделили улицу Гагарина

30.08.2018 15:48 252

Сегодня, 30 августа, в полдень , две иномарки столкнулись в центре Обнинска.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гагарина. Столкнулись автомобили «Пежо» и «Селлер».

По сообщению пресс-службы МЧС России по Калужской области, один из водителей получил травмы. Медики, прибывшие на место, оказали ему необходимую помощь.