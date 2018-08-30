Под Боровском разбился «Додж»

30.08.2018 15:35 490

Сегодня, 30 августа, после полудня, в Боровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

На 10 километре автодороги «Боровск-Малоярославец» автомобиль «Додж» улетел в кювет, предварительно врезавшись в отбойник.

От столкновения пострадал водитель автомобиля, ему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД, работавшими на месте аварии, сообщает пресс-служба регионального МЧС.