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В Обнинске начали реконструкцию местного Арбата

30.08.2018 15:27 0 242
В Обнинске начали реконструкцию местного Арбата

27 августа начались работы по благоустройству центра наукограда.

Согласно одобренному проекту, асфальт сменится плиткой, появятся велодорожки и зеленые насаждения. При этом внешне территория станет выглядеть как продолжение «обнинского Арбата», над реконструкцией которого трудились в прошлом году.

На выполнение всех работ отпущено не более 60 дней, так что жители города прогуляются по обновленной улице уже в конце октября этого года, , сообщает новостной портал Obninsk.name.


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