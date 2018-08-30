В Обнинске начали реконструкцию местного Арбата

30.08.2018 15:27 242

27 августа начались работы по благоустройству центра наукограда.

Согласно одобренному проекту, асфальт сменится плиткой, появятся велодорожки и зеленые насаждения. При этом внешне территория станет выглядеть как продолжение «обнинского Арбата», над реконструкцией которого трудились в прошлом году.

На выполнение всех работ отпущено не более 60 дней, так что жители города прогуляются по обновленной улице уже в конце октября этого года, , сообщает новостной портал Obninsk.name.