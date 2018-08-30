В Обнинске начали реконструкцию местного Арбата

27 августа начались работы по благоустройству центра наукограда.
Согласно одобренному проекту, асфальт сменится плиткой, появятся велодорожки и зеленые насаждения. При этом внешне территория станет выглядеть как продолжение «обнинского Арбата», над реконструкцией которого трудились в прошлом году.
На выполнение всех работ отпущено не более 60 дней, так что жители города прогуляются по обновленной улице уже в конце октября этого года, , сообщает новостной портал Obninsk.name.
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