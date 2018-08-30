Распродажа имущества должников пройдет в Калуге

30.08.2018 15:20 764

Аукцион проводит Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях.

17 сентября в Калуге пройдет аукцион по продаже арестованного и заложенного имущества.

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