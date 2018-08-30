Яндекс Лицей набирает учеников в Калужской области

30.08.2018 13:40 280

Бесплатные курсы для школьников, желающих обучиться программированию, открывает Яндекс.Лицей.

Ученики 8 и 9 классов, желающие научиться программировать, могут до 9 сентября подать заявку на сайте.

Проект появился в 2016 году. Началось все с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, а сегодня открыли набор уже в 54 городах.

Этой весной в Калуге Яндекс.Лицей выпустил 12 первых выпускников. Лучшие из них побывали в московском офисе Яндекса.