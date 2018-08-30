Калугу накроет непогода

30.08.2018 11:46 1082

По данным Калужского Метеоцентра сегодня, 30 августа, в ближайшие часы в городе ожидается сильный дождь и гроза. Возможно усиление порывов ветра до 12-17 метров в секунду.

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