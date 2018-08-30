Владелец малоярославецких теплиц заплатит по 800 тысяч рублей за каждого нелегала

30.08.2018 10:41 412

В ходе проверки тепличного комплекса, расположенного в деревне Колонтай Малоярославецкого района, полиция обнаружила 51 незаконного мигранта из Китая и Узбекистана. Иностранные граждане трудились в теплицах в качестве разнорабочих.

По итогам проверки полицейские составили 84 протокола об административных правонарушениях, таких как нарушение режима пребывания в РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.

Нелегалы наказали штрафом в две тысячи рублей за каждое нарушение, 17 человек ожидает высылка из страны. Работодателя, незаконно использующего труд иностранных рабочих, оштрафуют на сумму от 250 до 800 тысяч рублей за человека, сообщила пресс-служба УМВД области.