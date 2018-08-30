Лжеподруга выманила у калужанки 6000 рублей

30.08.2018 10:22 513

Очередная жертва интернет-мошенников обратилась в калужскую полицию.

Злоумышленники взломали аккаунт калужанки в одной из социальных сетей, и от ее имени разослали друзьям сообщение с просьбой оказать финансовую помощь. Подруга девушки получила сообщение и, решив помочь, перевела шесть тысяч рублей на указанный счет.

Через некоторое время на связь с помощницей вышла настоящая хозяйка взломанной страницы. Пообщавшись, подруги поняли, что стали жертвой преступления.

Полиция устанавливает личности мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.