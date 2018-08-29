Калужанка, мечтая о доступном кредите, попала в лапы мошенников.

29.08.2018 18:20 325

Жительница областного центра, имевшая плохую кредитную историю, поверила объявлению, размещенному в сети Интернет. В нем обещали клиентам выдачу любой суммы в кратчайшие сроки и без оформления лишних документов. Одним из условий оформления кредита была предварительная оплата посреднических услуг, составившая 17 000 рублей.

Калужанка оставила на Интернет-ресурсе заявку и перечислила комиссию. Обещанного займа дама предсказуемо не получила и обратилась в полицию.

Мошенников, обманувших доверчивую калужанку, разыскивает полиция, сообщает региональная пресс-служба УМВД.