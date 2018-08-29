Калужанин заплатил дочери 151 000 рублей алиментов ко Дню знаний

29.08.2018 17:20 177

Нерадивый папаша, официально трудоустроенный в автокомпании, отчислял с официального дохода 70% в счёт алиментов. Однако официальная зарплата гражданина была столь мала, что удерживаемая ежемесячно сумма алиментов не соответствовала положенным выплатам.

В дело вступили судебные приставы: было установлено, что при скромной официальной зарплате гражданин живет на широкую ногу, катаясь на дорогом автомобиле «Mitsubishi Lancer».

Под угрозой ареста машины, должник полностью рассчитался с задолженностью перед родной дочерью, сделав ей, таким образом, подарок ко Дню знаний.