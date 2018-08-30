Администрация Балабаново объявила войну тараканам

Жители одного из домов поселка Балабаново пожаловались на засилье тараканов, которые бегут в квартиры из расположенного на первом этаже сетевого магазина.
Глава районной администрации лично обратил внимание на проблему. Было решено провести проверку крупных торговых точек, итоги которой покажут, насколько в магазинах соблюдаются санитарные нормы.
По данным новостного портала Obninsk.name, пока неизвестно в какой именно форме будет проходить рейд.
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