Администрация Балабаново объявила войну тараканам

30.08.2018 08:00 309

Жители одного из домов поселка Балабаново пожаловались на засилье тараканов, которые бегут в квартиры из расположенного на первом этаже сетевого магазина.

Глава районной администрации лично обратил внимание на проблему. Было решено провести проверку крупных торговых точек, итоги которой покажут, насколько в магазинах соблюдаются санитарные нормы.

По данным новостного портала Obninsk.name, пока неизвестно в какой именно форме будет проходить рейд.