Прокуратура Ульяновского района вернула врачам заработанное

29.08.2018 11:22 121

Врачи Центральной районной больницы Ульяновского района вынуждены были обратиться в прокуратуру.

Прокурорская проверка установила, что сотрудникам больницы не доплачивали заработную плату. В частности, в больнице не оплачивались сверхурочные часы, а так же ночные смены, что является прямым нарушением Трудового кодекса РФ.

Задолженность более 40 тысяч рублей взыскали с администрации ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» по суду , главного врача привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.