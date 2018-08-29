Ребенка сбили на пешеходном переходе в Обнинске

29.08.2018 10:46 185

Вчера, 28 августа, в Обнинске иномарка сбила человека на пешеходном переходе.

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина с улицей Цветкова: водитель автомашины «Шевроле» совершил наезд на мальчика 2014 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил легкие травмы спины, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.