Более 227 000 рублей сняли мошенники с мобильных счетов калужан

29.08.2018 10:22 353

В декабре 2016 года четверо подельников, имея доступ к клиентской базе одного из операторов сотовой связи, зарегистрировали дополнительные SIM-карты на имя нескольких клиентов. После чего с помощью платежного сервиса в сети Интернет перевели деньги с лицевых счетов клиентов на свою банковскую карту, впоследствии обналичив их.

Всего таким образом мошенники обокрали 23 человека.

Попавшись, подельники возместили ущерб потерпевшим, но все равно будут отвечать по уголовной статье «Кража», сообщает пресс-служба регионального УМВД.