Воришка проник в мобильный банк, списав пять тысяч

29.08.2018 10:03 305

Жительница Обнинска, обнаружив несанкционированное списание денежных средств со своей банковской карты, обратилась в полицию.

По горячим следам оперативники задержали мужчину 1989 года рождения, который, имея доступ к мобильному банку потерпевшей, при помощи сотового телефона незаконно списал все денежные средства с ее счета.

Причиненный женщине ущерб составил пять тысяч рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по факту кражи, ведется расследование, сообщила пресс-служба регионального УМВД.